Moskova'da patlama: ikisi polis 3 ölü

Rusya'da terör şüphesi taşıyan patlama olayları yaygın şekilde devam ediyor.

Yetkililerden gelen açıklamaya göre başkent Moskova'da yaşanan bir patlama sonucu üç kişi yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİ ŞAHIS POLİSLERİ HEDEF ALDI

Rus Soruşturma Komitesi, iki trafik polisi Yeletskaya sokağında bir polis arabasının yakınlarında gördükleri şüpheli şahsı sorgulamak için yaklaştıklarında, bir patlayıcının devreye girdiğini belirtti.

POLİSLER VE BİR VATANDAŞ ÖLDÜ

BBC gazetesine göre, patlamada ağır yaralanan trafik polislerinin yanında olay yerinde bulunan bir vatandaşın da hayatını kaybettiği açıklandı.

Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Telegram platformu üzerinden iki trafik polisini hedef alan saldırının araştırıldığını duyurdu.

BİRKAÇ GÜNDE İKİNCİ BOMBA OLAYI

Pazartesi günü Rus General Fanil Sarvarov, arabasına yerleştirilmiş patlayıcının arabayı havaya uçurması sonucu yaşamını yitirmişti.