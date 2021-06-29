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- Moskova’da şiddetli yağış ve fırtına hayatı felç etti
Moskova’da şiddetli yağış ve fırtına hayatı felç etti
Şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Birçok bölgede sel ve su baskınları yaşandı.
- İHA
- 29.06.2021 - 09:27
- Güncelleme : 29.06.2021 - 09:44
Rusya’nın başkenti Moskova’da, geçtiğimiz hafta 35 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini sağanak yağışa bıraktı.
Şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Birçok noktada sel ve su baskınları etkili oldu.
BİRÇOK EVİN ÇATISI UÇTU
Birçok araç yolda kalırken yayalar zor anlar yaşadı.
Fırtına nedeni ile birçok evin çatısı uçtu.
ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANDI
Metro istasyonunu su bastı, ulaşımda aksaklık yaşandı.
Kentin birçok noktasında elektrik santrallerinde patlama meydana geldi.
Patlamaların ardından elektrik kesintileri yaşandı.
ÖLEN YA DA YARALANAN YOK
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Moskova'daki sel nedeniyle ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü, ölen ya da yaralanan vatandaşın olmadığını açıkladı.
Moskova’da şiddetli yağış ve fırtına hayatı felç etti VİDEO