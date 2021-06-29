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Moskova’da şiddetli yağış ve fırtına hayatı felç etti

Moskova’da şiddetli yağış ve fırtına hayatı felç etti

Şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Birçok bölgede sel ve su baskınları yaşandı.