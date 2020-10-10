Moskova'daki ateşkes metninde Türkiye yok

Azerbaycan ve Ermenistan, Rusya'da ateşkes anlaşmasına vardı. Karabağ müzakerelerine Minsk Grubu ülkeleriyle devam edileceği belirtildi. Sürece başka ülkelerin katılımına izin verilmeyecek.

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un katıldığı toplantıda bir araya geldi.

İki ülke, 10 saatten fazla süren toplantıda Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için ateşkes konusunda anlaştı.

Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan'ın, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının arabuluculuğuyla müzakerelere başlayacağını bildirdi.

ALİYEV'DEN TÜRKİYE MESAJI

Ateşkes metninin 3. maddesinde müzakerelerin Minsk Grubu'nun eş başkanları olan Fransa, Rusya ve ABD ile devam edileceği kaydedildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin net tavrı çok önemli. Barış sürecinde Türkiye mutlaka olmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

"BAŞKA ÜLKE KATILAMAZ"

Ancak anlaşmanın 4. maddesinde başka bir tarafın müzakere sürecine katılamayacağı ifade edildi.

TÜRKİYE'SİZ ÇÖZÜM MÜMKÜN DEĞİL

Ankara, her platformda bölgede yaşanan krizlerde Türkiye'siz kalıcı bir çözümün mümkün olmadığını vurguluyor.

28 YILDIR ÇÖZÜM YOK

Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Karabağ'da barışçıl çözüm için 24 Mart 1992 tarihinde kurulan AGİT Minsk grubu, o tarihten bugüne hiçbir ilerleme kaydetmedi.

"BEKLEYECEK VAKTİMİZ YOK"

Aliyev, Minsk Grubu’nun 28 yıldır çözüm sunmayan tavrını eleştirerek, "30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok. Sorun şimdi çözülmelidir." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Dolmabahçe Ofisi'nde katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, Minsk Grubu eş başkanları ABD, Fransa ve Rusya'ya tepki göstermişti.

"SORUNU ÇÖZMEMEK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR"

Erdoğan, "30 yıldır bu sorunu çözmemişlerdir. Adeta bu sorunu çözmemek için de ellerinden geleni yapmışlardır. Şimdi ise akıl veriyorlar. Zaman zaman ise tehdit ediyorlar." diye konuşmuştu.

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