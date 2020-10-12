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    MSB: 120 Libyalı askere eğitim verilmeye başlandı

    Bakanlık, sosyal medya paylaşımında eğitimden karelere yer verdi.
    • DHA
    • 12.10.2020 - 11:55
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    MSB: 120 Libyalı askere eğitim verilmeye başlandı

     

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya'da eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

    Son olarak, 120 Libyalı askere eğitim verilmeye başlandı.

    Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

    EĞİTİMDEN FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILDI

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılması maksadıyla sağlanan eğitim desteği kapsamında; 120 Libyalı askere Tacura Müşterek Kara Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nde eğitim verilmeye başlanmıştır." denildi.

    Paylaşımda, eğitimden fotoğraflara yer verildi.

    MSB: 120 Libyalı askere eğitim verilmeye başlandı #1

    MSB: 120 Libyalı askere eğitim verilmeye başlandı #2

    MSB: 120 Libyalı askere eğitim verilmeye başlandı #3

    MSB: 120 Libyalı askere eğitim verilmeye başlandı #4

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