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- MSB: 120 Libyalı askere eğitim verilmeye başlandı
MSB: 120 Libyalı askere eğitim verilmeye başlandı
Bakanlık, sosyal medya paylaşımında eğitimden karelere yer verdi.
- DHA
- 12.10.2020 - 11:55
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya'da eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.
Son olarak, 120 Libyalı askere eğitim verilmeye başlandı.
Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılmasının hedeflendiği kaydedildi.
EĞİTİMDEN FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILDI
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılması maksadıyla sağlanan eğitim desteği kapsamında; 120 Libyalı askere Tacura Müşterek Kara Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nde eğitim verilmeye başlanmıştır." denildi.
Paylaşımda, eğitimden fotoğraflara yer verildi.