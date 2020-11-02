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    MSB: Al-Nasr Tatbikatı başarıyla tamamlandı

    Milli Savunma Bakanlığı, Katar ile gerçekleştirilen tatbikatın sona erdiğini duyurdu.
    • DHA
    • 02.11.2020 - 13:59
    • Güncelleme : 02.11.2020 - 14:00
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    MSB: Al-Nasr Tatbikatı başarıyla tamamlandı

    Türkiye ve Katar, savunma alanındaki iş birliğini güçlendirmeye devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, 10 Ekim'de başlayan Al-Nasr Tatbikatının başarıyla tamamlandığını açıkladı.

    KATAR İLE ORTAK TATBİKAT

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı ve Katar Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından birlikte yapılan ve 10 Ekim 2020 tarihinde başlayan Al-Nasr Tatbikatı icra edilen seçkin gözlemci günü ile tamamlandı." denildi.

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    MSB: Al-Nasr Tatbikatı başarıyla tamamlandı #4

    MSB: Al-Nasr Tatbikatı başarıyla tamamlandı #5

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