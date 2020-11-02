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- MSB: Al-Nasr Tatbikatı başarıyla tamamlandı
MSB: Al-Nasr Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı, Katar ile gerçekleştirilen tatbikatın sona erdiğini duyurdu.
- DHA
- 02.11.2020 - 13:59
- Güncelleme : 02.11.2020 - 14:00
Türkiye ve Katar, savunma alanındaki iş birliğini güçlendirmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, 10 Ekim'de başlayan Al-Nasr Tatbikatının başarıyla tamamlandığını açıkladı.
KATAR İLE ORTAK TATBİKAT
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı ve Katar Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından birlikte yapılan ve 10 Ekim 2020 tarihinde başlayan Al-Nasr Tatbikatı icra edilen seçkin gözlemci günü ile tamamlandı." denildi.