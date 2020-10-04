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    MSB: Ermeni teröristlerle iş birliği yapan PKK/YPG'li teröristler bölgeyi terk etmeli

    Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna yardım eden PKK/YPG'li teröristlerin varlığına dikkat çekti.
    • AA
    • 04.10.2020 - 17:43
    • Güncelleme : 04.10.2020 - 17:43
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    MSB: Ermeni teröristlerle iş birliği yapan PKK/YPG'li teröristler bölgeyi terk etmeli

    Türkiye, Ermenistan saldırılarına karşı Azerbaycan'a desteğini dile getirmeye devam ediyor.

    Bu kapsamda son açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.

    "ERMENİSTAN BARIŞA ENGEL OLUYOR"

    Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı'da katliam yapan Ermenistan'ın, 30 yıl önce olduğu gibi bugün de bölgede barış ve huzurun tesisine engel olduğu hatırlatıldı.

    "PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLER..."

    Açıklamada, "Masum sivilleri hedef alan Ermeni teröristlerle iş birliği yapan PKK/YPG'li teröristler, derhal bölgeyi terk etmelidir." denildi.

    Ermenistan ordusu, Azerbaycan'daki sivilleri hedef aldı ViDEO

    OPERASYON BİLANÇOSU

    Teröristlere yönelik operasyon bilançosunun da paylaşıldığı açıklamada, "Terör örgütüne yönelik icra edilen başarılı operasyonlarda 128'i eylülde olmak üzere yılbaşından bu yana 953 terörist etkisiz hale getirildi." bilgisine yer verildi.

    FETÖ İLE MÜCADELE

    FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 20 bin 312 personelin ihraç edildiği, 3 bin 798'i hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği kaydedildi.

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