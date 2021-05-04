MSB, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlardan fotoğraf paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, paylaşımında Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde düzenlenen operasyonlardan karelere yer verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Başarılı operasyonlar sayesinde teröristlere, saklandıkları yerler dar ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden operasyonlardan fotoğraflar paylaştı.

MSB'NİN PAYLAŞIMI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinin zorlu arazisine rağmen Kahraman Mehmetçik her bir teröristi etkisiz hale getirmek için operasyonlara aralıksız devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.