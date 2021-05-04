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- MSB, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlardan fotoğraf paylaştı
MSB, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlardan fotoğraf paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, paylaşımında Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde düzenlenen operasyonlardan karelere yer verdi.
- AA & Ensonhaber
- 04.05.2021 - 15:22
- Güncelleme : 04.05.2021 - 15:51
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.
Başarılı operasyonlar sayesinde teröristlere, saklandıkları yerler dar ediliyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden operasyonlardan fotoğraflar paylaştı.
MSB'NİN PAYLAŞIMI
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinin zorlu arazisine rağmen Kahraman Mehmetçik her bir teröristi etkisiz hale getirmek için operasyonlara aralıksız devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.