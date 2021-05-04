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    MSB, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlardan fotoğraf paylaştı

    Milli Savunma Bakanlığı, paylaşımında Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde düzenlenen operasyonlardan karelere yer verdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 04.05.2021 - 15:22
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 15:51
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    MSB, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlardan fotoğraf paylaştı

    Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

    Başarılı operasyonlar sayesinde teröristlere, saklandıkları yerler dar ediliyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden operasyonlardan fotoğraflar paylaştı.

    MSB'NİN PAYLAŞIMI

    Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinin zorlu arazisine rağmen Kahraman Mehmetçik her bir teröristi etkisiz hale getirmek için operasyonlara aralıksız devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

    MSB, Irak ın kuzeyindeki operasyonlardan fotoğraf paylaştı #1

    MSB, Irak ın kuzeyindeki operasyonlardan fotoğraf paylaştı #2

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    MSB, Irak ın kuzeyindeki operasyonlardan fotoğraf paylaştı #4

    MSB, Irak ın kuzeyindeki operasyonlardan fotoğraf paylaştı #5

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