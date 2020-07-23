Dolar
6.8471
-0.0598%
Euro
7.932
0.0643%
Altın
1882.71
0.6086%
Borsa
119432.25
1.1452%
G. Altın
414.174
0.4399%
Bitcoin
64977.64
1.0363%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    MSB: Libya'da mayın temizleme çalışmaları devam ediyor

    Bakanlık ayrıca, Libya Ordusu’nda görevli patlayıcı arama ve imha timlerini eğitti.
    • DHA
    • 23.07.2020 - 13:14
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    MSB: Libya'da mayın temizleme çalışmaları devam ediyor

     

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, darbeci Hafter'in Libya'da sivil yerleşim yerlerine tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) temizleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Darbeci Hafter'in Libya'da sivil yerleşim yerlerine tuzakladığı mayın/EYP'leri temizleme çalışmaları devam ediyor." denildi.

    PATLAYICI ARAMA VE İMHA TİMLERİNE EĞİTİM

    Bölgede bulunan Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine bağlı timlerin, Libya Ordusu’nda görevli patlayıcı arama ve imha timlerine eğitim verdiği de belirtildi.

    Açıklamada, "Mayın ve EYP Tespit ve İmha, Patlayıcı Madde Keşif ve İmha, Mayın Arama Köpeği, Mühimmat İmha ve Sualtı Savunma Timlerinin Kullanım Usul ve Kabiliyetleri Eğitimi programı düzenlendi." denildi.

    MSB: Libya'da mayın temizleme çalışmaları devam ediyor #1

    MSB: Libya'da mayın temizleme çalışmaları devam ediyor #2

    MSB: Libya'da mayın temizleme çalışmaları devam ediyor #3

    MSB: Libya'da mayın temizleme çalışmaları devam ediyor #4

     

    Görüş Bildir