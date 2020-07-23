MSB: Libya'da mayın temizleme çalışmaları devam ediyor

Bakanlık ayrıca, Libya Ordusu’nda görevli patlayıcı arama ve imha timlerini eğitti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, darbeci Hafter'in Libya'da sivil yerleşim yerlerine tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) temizleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Darbeci Hafter'in Libya'da sivil yerleşim yerlerine tuzakladığı mayın/EYP'leri temizleme çalışmaları devam ediyor." denildi.

PATLAYICI ARAMA VE İMHA TİMLERİNE EĞİTİM

Bölgede bulunan Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine bağlı timlerin, Libya Ordusu’nda görevli patlayıcı arama ve imha timlerine eğitim verdiği de belirtildi.

Açıklamada, "Mayın ve EYP Tespit ve İmha, Patlayıcı Madde Keşif ve İmha, Mayın Arama Köpeği, Mühimmat İmha ve Sualtı Savunma Timlerinin Kullanım Usul ve Kabiliyetleri Eğitimi programı düzenlendi." denildi.