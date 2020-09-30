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MSB'den Hocalı Katliamı paylaşımı

MSB'den Hocalı Katliamı paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın 30 yıl önce olduğu gibi bugün de düşman olarak hareket ettiğini hatırlattı.