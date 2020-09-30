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    MSB'den Hocalı Katliamı paylaşımı

    MSB'den Hocalı Katliamı paylaşımı

    Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın 30 yıl önce olduğu gibi bugün de düşman olarak hareket ettiğini hatırlattı.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2020 - 12:26
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    1992 yılında Hocalı'da masum sivilleri katleden Ermenistan, aynı tutumunu bugün de sürdürüyor.

    Ermenistan ordusu, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'da sivil yerleşim birimlerine düzenlediği saldırılarda 12 sivili şehit etti.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ermenistan ordusunun işgalci tutumuna işaret eden Hocalı Katliamı'ndan görüntülerin yer aldığı videolu paylaşım yaptı.

    "30 YIL ÖNCE NASILSA..."

    Ermenistan'ın barış ve huzurun düşmanı olduğu anımsatılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

    "Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı’da soykırım yapan, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan, bugün de tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri hedef almaktadır.

    Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de aynı şekilde barış ve huzurun düşmanı olarak hareket etmektedir."

    MSB'den Hocalı Katliamı paylaşımı ViDEO


    MSB den Hocalı Katliamı paylaşımı #1

    MSB den Hocalı Katliamı paylaşımı #2

    MSB den Hocalı Katliamı paylaşımı #3

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