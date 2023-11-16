Muhalefet lideri Lapid: Başbakan Netanyahu görevden alınmalı Netanyahu hükümetini hedef alan Yair Lapid, "Kendisine inancımız kalmadı" dedi. Lapid, "Netanyahu ve aşırılıkçılar değiştirilecek" mesajı verdi.

AA & Ensonhaber

İsrail'in eski başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarına değinirken, "Savaşı kazanamıyoruz." dedi.

Lapid, "İsrail ne ahlaki bir devlet ne de bölgesel bir güçtür." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine ülke içinden tepkilerin dozu yükseliyor.

Netanyahu'nun koltuğundan ayrılmasını söyleyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Lapid, son açıklamasında, Netanyahu'nun görevini terk etmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Netanyahu ve aşırılıkçılar değiştirilecek"

"Zamanı geldi." diyen Lapid, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ulusal bir yeniden yapılanma hükümeti kurmamız gerekiyor. Netanyahu ve aşırılıkçılar değiştirilecek.

"Yerine başka biri geçmeli"

Muhalefet lideri Lapid, Başbakan Netanyahu'nun görevden alınarak yerine partisi Likud'dan başka birinin geçmesi çağrısında bulundu, ancak isim vermedi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'ye konuşan Lapid, Gazze'den düzenlenen saldırıların ardından İsrail halkının Netanyahu'ya olan inancını kaybettiğini söyledi.

"Kendisine inancımız kalmadı"

Yair Lapid, halkın Netanyahu'ya güvenmediğine işaret ederek, "Kendisine inancımızın kalmadığı bir başbakan ile genişletilmiş bir (askeri) operasyon yürütemeyiz." dedi.

Lapid, partisi Yeş Atid'in (Gelecek Var), Netanyahu'dan başka bir kişinin liderliğindeki Likud Partisi öncülüğünde kurulacak kapsamlı hükümete katılacağını ifade etti.

Netanyahu'nun partisi: Başbakanı devirmeye çalışıyor

Öte yandan, Netanyahu'nun partisi Likud'dan yapılan açıklamada ise Lapid'in "savaş zamanında siyasi çıkarlarına göre davrandığını ve askeri operasyonu yürüten başbakanı devirmeye çalıştığını görmenin üzücü ve utanç verici olduğu" kaydedildi.

İşçi Partisi lideri Merav Michaeli de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun görevden alınması için yaptığı çağrıya Lapid'in destek vermesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.