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- Muhammed bin Abdurrahman Al Sani: İsrail saldırılarının durdurulması gerekiyor
Muhammed bin Abdurrahman Al Sani: İsrail saldırılarının durdurulması gerekiyor
Katar Dışişleri Bakanı: "Hızlı bir şekilde yaşanan Yahudileştirme ve yasa dışı yerleştirme etnik temizlik noktasına vardı.
- AA
- 20.05.2021 - 18:01
- Güncelleme : 20.05.2021 - 18:03
Katar Dışişleri Bakanı: "Hızlı bir şekilde yaşanan Yahudileştirme ve yasa dışı yerleştirme etnik temizlik noktasına vardı.
İşgal altındaki bölgelerde yaşanan tehlikeli durum için acilen İsrail saldırılarının durdurulması gerekiyor.
Sivil yerleşim alanlarının, basın ve insani yardım kurumlarının hedef alınması uluslararası hukukun ihlalidir"