Euro
10.2693
0.56%
Dolar
8.4084
0.64%
Altın
504.18
0.39%
Borsa
1.46
0.37%
Bitcoin
344.366
-8.34%
EXEN Coin
41.92
3.91%
25ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 25 C

    Muhammed bin Abdurrahman Al Sani: İsrail saldırılarının durdurulması gerekiyor

    Katar Dışişleri Bakanı: "Hızlı bir şekilde yaşanan Yahudileştirme ve yasa dışı yerleştirme etnik temizlik noktasına vardı.
    • AA
    • 20.05.2021 - 18:01
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 18:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muhammed bin Abdurrahman Al Sani: İsrail saldırılarının durdurulması gerekiyor

    Katar Dışişleri Bakanı: "Hızlı bir şekilde yaşanan Yahudileştirme ve yasa dışı yerleştirme etnik temizlik noktasına vardı.

    İşgal altındaki bölgelerde yaşanan tehlikeli durum için acilen İsrail saldırılarının durdurulması gerekiyor.

    Sivil yerleşim alanlarının, basın ve insani yardım kurumlarının hedef alınması uluslararası hukukun ihlalidir"

    AYRINTILAR GELECEK...

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir