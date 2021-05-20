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Muhammed bin Abdurrahman Al Sani: İsrail saldırılarının durdurulması gerekiyor

Muhammed bin Abdurrahman Al Sani: İsrail saldırılarının durdurulması gerekiyor

Katar Dışişleri Bakanı: "Hızlı bir şekilde yaşanan Yahudileştirme ve yasa dışı yerleştirme etnik temizlik noktasına vardı.