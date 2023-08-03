Bilim dünyasında heyecan yarattı: Muhtemel en ağır hayvanın fosili bulundu Belçika Kraliyet Doğa Bilimleri Enstitüsü (RBINS), şimdiye kadar yaşamış muhtemel en ağır hayvanın kalıntılarına Peru kıyılarında rastlandığını duyurdu.

AA

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Belçika Kraliyet Doğa Bilimleri Enstitüsü (RBINS), tarafından dikkat çekici bir buluşa dair açıklama yapıldı.

En ağır hayvanın 39 milyon yıllık fosilleri bulundu

Yapılan yazılı açıklamaya göre, aralarında Belçikalı doğa bilimci Olivier Lambert'in de bulunduğu ekip yeryüzünde yaşamış muhtemel en ağır hayvanın 39 milyon yıllık fosillerine rastladı.

"Perucetus colossus" ismi verilen bir balina türüne ait fosillerin bulunmasıyla, daha önce mavi balinaya ait olduğu düşünülen rekor kırılmış oluyor.

85 ila 340 ton arasında

Bir mavi balinanın ağırlığı 100-190 tona kadar çıkarken fosili bulunan canlının 85 ila 340 ton olduğu tahmin ediliyor.