Musk’tan Epstein çıkışı: Gerçeği söyleyenlerin dava masraflarını ben karşılarım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD’li milyarder iş insanı ve X’in sahibi Elon Musk, Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin açıklamaları nedeniyle yargı tehdidiyle karşılaşan kişilere destek vereceğini duyurdu. Musk, “doğruyu söyledikleri için dava edilen herkesin” hukuki masraflarını karşılayacağını bildirdi.

SUPER BOWL'DA YAYIMLANAN REKLAM, TARTIŞMAYI ALEVLENDİRDİ

Amerikan Futbol Ligi’nin (NFL) en büyük organizasyonu olan Super Bowl’un devre arasında, Epstein mağdurlarına yer verilen ve “gerçeğin açıklanması” çağrısı yapılan bir reklam yayımlandı. Reklamda, Epstein dosyalarındaki belgelerin tamamının kamuoyuyla paylaşılmaması ve bazı isimlerin gizli tutulmasına tepki gösterildi.

X'TEKİ PAYLAŞIM SONRASI MUSK'TAN DESTEK MESAJI

ABD merkezli sosyal medya platformu X’te bir kullanıcı, reklamı paylaşarak Epstein mağdurlarının gizlenen isimleri açıklayabileceğini, ancak dava açılmasından çekinen kişilerin Kongre’deki destekçiler aracılığıyla bu bilgileri kamuoyuna duyurabileceğini öne sürdü.

Bu paylaşıma yanıt veren Elon Musk, “Bu konuda gerçeği açıkladığı için dava edilen herkesin savunma masraflarını karşılayacağım.” ifadelerini kullandı.

EPSTEIN DOSYASI YILLARDIR TARTIŞMA KONUSU

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein, New York’ta tutuklu bulunduğu Manhattan Metropolitan Cezaevi’ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019’da ölü bulunmuştu. Resmi kayıtlara göre Epstein’in intihar ettiği açıklanmıştı.

ÜNLÜ İSİMLER DOSYALARDA YER ALDI

Kamuoyuna yansıyan dava dosyalarında, Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, oyuncu Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi çok sayıda tanınmış ismin adının geçtiği görülmüştü.

FBI: "MÜŞTERİ LİSTESİNE DAİR KANIT YOK"

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Adalet Bakanlığı ile yürütülen inceleme sonucunda Epstein’in iddia edilen bir “müşteri listesi” tuttuğuna dair somut kanıta ulaşılamadığını açıkladı. Kurumlar, Epstein’in öldürüldüğü yönündeki iddiaları reddederek ölümün intihar olduğu sonucuna varıldığını duyurdu.