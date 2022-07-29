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    Müslüman Kardeşler siyasetten çekildi

    Mısır’da büyük bir halk desteğine sahip olan ve Kahire yönetimi tarafından terör oluşumu olarak kabul edilen Müslüman Kardeşler, siyasi mücadeleyi bıraktığını açıkladı.
    • 29.07.2022 - 16:22
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    Müslüman Kardeşler siyasetten çekildi

    Mısır'daki yönetim tarafından 'terörist oluşum' olarak kabul edilen Müslüman Kardeşler, 'geniş halk desteğine rağmen' siyasi mücadeleyi bıraktığını duyurdu.

    2013 yılında yaşanan darbenin ardından Mısır’da terör oluşumu olarak kabul edilen Müslüman Kardeşler, hükümetten deviren yetkililerle yeni bir iktidar mücadelesi başlatmayacağını ifade etti.

    Kahire yönetimi tarafından terör örgütü ilan edilen Müslüman Kardeşler'in Rehberlik Konseyi Başkanlığı vekili İbrahim Münir, Reuters’a yaptığı açıklamada grubun uzun süredir şiddeti reddettiğini yineledi.

    "Biz güç mücadelesini reddediyoruz"

    İbrahim Münir, "Bunun Müslüman Kardeşler'in ideolojisinin dışında olduğunu düşünüyoruz. Sadece şiddet ve silah kullanımı değil, Mısır'da güç için herhangi bir biçimde mücadeleyi reddediyoruz." dedi.

    Sandığa gitmeyeceklerini vurgulayan İbrahim Münir, "Siyasi partiler arasındaki seçimler devlet tarafından organize edilse bile biz güç mücadelesini reddediyoruz. Bu tamamen bizim tarafımızdan reddedilmektedir." şeklinde konuştu.

    Müslüman Kardeşler siyasetten çekildi #1

    Destekçilerinin paralarına el konuldu

    1950'ler ve 1960'larda Mısır'da iki kez hapse atılan ve son 40 yılın çoğunu sürgünde geçiren 85 yaşındaki Münir, Müslüman Kardeşler üyelerinin daha önce zor zamanlar atlattığını, ancak şimdi kurulduğundan bu yana geçen 90 yıllık süredeki en zorlu dönemi yaşadığını söyledi.

    Rakamları 5 ila 6 bin arasında olduğu tahmin edilen Müslüman Kardeşler destekçilerinin hapiste olduğunu ve sayılarının tam olarak belirlenemediğini belirten İbrahim Münir, birçoğunun ise paralarına da el konulduğunu söyledi.

    Müslüman Kardeşler siyasetten çekildi #2

    Müslüman Kardeşler lideri cumhurbaşkanlığı seçimini kazandıktan sonra neler oldu

    2012'de ülkedeki ilk cumhurbaşkanlığı seçimini Müslüman Kardeşler lideri Muhammed Mursi kazanmış, seçimden bir yıl sonra, yönetimine karşı oluşan kitlesel protestoların ardından ordu tarafından devrildi.

    Mursi, 2019 yılında yargılandığı sırada hayatını kaybederken, yaklaşık 9 yıldır baskı altında olan Müslüman Kardeşler oluşumunun üyelerinin büyük bir bölümü hapse atılmış ya da yurtdışına kaçtı.

    1928 yılında kurulan Müslüman Kardeşler, Mısır’da halihazırda geniş bir halk desteğine sahip durumda bulunuyor.

    Müslüman Kardeşler siyasetten çekildi #3


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