Müslümanların cuma namazına yine engel: İsrail polisi gazla saldırdı! Cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyenlere yaş kısıtlaması getirdi. İsrail askerleri, Vadi el-Cuz Mahallesi'nde toplanan Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

AA & Ensonhaber

İsrail, acımasız saldırılarına devam ediyor.

Günlerdir süregelen kaos ortamında, çocuklar ve kadınlar en büyük travmayı yaşayan kesim oldu.

İsrail ordusu, sivil yerleşim yerlerini bombalamaya devam ediyor.

Bir diğer hedef ise kutsal mekan Mescid-i Aksa.

Cuma namazına engel oldular

Müslümanların ibadetine bile taş koyan İsrail, geçtiğimiz cuma günü namaz kılmak isteyen Filistinlilere saldırdı.

İsrail yönetimi, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da cuma namazını baltalamaya çalıştı.

Yaş kısıtlaması

Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyenlere yaş kısıtlaması getirildi.

Buna göre 65 üstü Müslümanlar, cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya giremedi.

İsrail askerleri, Vadi el-Cuz Mahallesi'nde toplanan Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.