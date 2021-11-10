Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83’üncü yılında Canberra, Sydney, Melbourne ve Brisban şehirlerinde törenler düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83'üncü yılında yurt genelinde ve yurt dışı temsilciliklerinde saygıyla anılıyor…

Avustralya’nın başkenti Canberra ile Sydney, Melbourne ve Brisbane kentlerinde, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatı düzenlenen törenlerle anıldı.

Türkiye’nin Canberra Büyükelçiliği; başkentteki Atatürk Anıtı'nda, Sydney ve Melbourne Başkonsoloslukları binalarında, Brisbane Fahri Konsolosluğu'nda Gelibolu Atatürk Anıtı'nda '10 Kasım Atatürk'ü Anma' etkinlikleri düzenledi.

BAŞKONSOLOSLAR VE VATANDAŞLAR KATILDI

Törenlere; Canberra Büyükelçisi Korhan Karakoç, Sydney Başkonsolosu Ali Sevim, Melbourne Başkonsolosu Arif Eser Torun, Brisbane Fahri Başkonsolosu Turgut Manlı, büyükelçilik ve başkonsolosluk görevlilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83’üncü yılında Avustralya'da anıldı VİDEO



SAYGI DURUŞUNDU BULUNULDU

Törenlerde koronavirüs tedbirlerine riayet edildi.

Yapılan konuşmaların ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği saat 09.05'te bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu törenlerde anıtlara çelenk konuldu, göndere Türk bayrakları çekildi.