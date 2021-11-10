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    Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83’üncü yılında Avustralya'da anıldı

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83’üncü yılında Canberra, Sydney, Melbourne ve Brisban şehirlerinde törenler düzenlendi.
    • AA & Ensonhaber
    • 10.11.2021 - 09:04
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 10:33
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    Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83’üncü yılında Avustralya'da anıldı

    Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83'üncü yılında yurt genelinde ve yurt dışı temsilciliklerinde saygıyla anılıyor…

    Avustralya’nın başkenti Canberra ile Sydney, Melbourne ve Brisbane kentlerinde, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatı düzenlenen törenlerle anıldı.

    Türkiye’nin Canberra Büyükelçiliği; başkentteki Atatürk Anıtı'nda, Sydney ve Melbourne Başkonsoloslukları binalarında, Brisbane Fahri Konsolosluğu'nda Gelibolu Atatürk Anıtı'nda '10 Kasım Atatürk'ü Anma' etkinlikleri düzenledi.

    Yurt genelinde hayat saat 09.05'te 1 dakikalığına durdu FOTO GALERİ

    BAŞKONSOLOSLAR VE VATANDAŞLAR KATILDI

    Törenlere; Canberra Büyükelçisi Korhan Karakoç, Sydney Başkonsolosu Ali Sevim, Melbourne Başkonsolosu Arif Eser Torun, Brisbane Fahri Başkonsolosu Turgut Manlı, büyükelçilik ve başkonsolosluk görevlilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

    Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83’üncü yılında Avustralya'da anıldı VİDEO

    SAYGI DURUŞUNDU BULUNULDU

    Törenlerde koronavirüs tedbirlerine riayet edildi.

    Yapılan konuşmaların ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği saat 09.05'te bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

    Ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu törenlerde anıtlara çelenk konuldu, göndere Türk bayrakları çekildi.

    Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83’üncü yılında Avustralya da anıldı #1

    Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83’üncü yılında Avustralya da anıldı #2

    Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83’üncü yılında Avustralya da anıldı #3

    Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83’üncü yılında Avustralya da anıldı #4

    Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83’üncü yılında Avustralya da anıldı #5

    Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83’üncü yılında Avustralya da anıldı #6

    Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83’üncü yılında Avustralya da anıldı #7

    Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83’üncü yılında Avustralya da anıldı #8

    Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83’üncü yılında Avustralya da anıldı #9

    Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83’üncü yılında Avustralya da anıldı #10

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