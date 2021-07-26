Mustafa Şentop: Tunus'ta yaşananlar endişe verici

TBMM Başkanı Şentop, Tunus'ta yaşanan gerilim üzerine "Seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir" ifadelerini kullandı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Kararlar üzerine Kays Said darbe yapmakla suçlanmış, Tunus halkı protesto için sokaklara dökülmüştü.

TBMM Başkanı Şentop, ülkede yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

"YAŞANANLAR ENDİŞE VERİCİ"

Twitter hesabından Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak mesaj yayınlayan Şentop, "Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir; seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir. Askeri/bürokratik darbe her yerde gayrımeşrudur; Tunus'ta da gayrımeşrudur. Tunus halkı anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır." dedi.