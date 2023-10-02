Musul’daki düğün salonunda başlayan yangının çıkış anı ortaya çıktı Düğün salonundaki havai fişekler nedeniyle başlayan yangına ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde yangının çıkış anı ve sonrasında yaşanan panik kameralara yansıyor.

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AA

Dünya, Irak'ın Musul kentindeki düğünü konuşuyor.

Geçtiğimiz günlerde bölgedeki bir düğün salonunda düzenlenen organizasyon faciaya döndü.

Büyük bir kalabalığın olduğu düğünde, genç çiftin mutlu günü yangınla küle döndü.

Gelin ve damadın ilk dansları sırasında salondaki havai fişekler alev aldı. Ardından yangın kaçınılmaz oldu.

Yangının çıkış anı kamerada

O anlara ait de yeni görüntüler ortaya çıktı.

Videoda, yangının çıkış anı yer aldı.

800 kişinin bulunduğu salonda, pistin ortasına doğru düşen kıvılcımlar kısa sürede etrafı sardı.

Panik içinde kaçtılar

Görüntülerde, küçük çocuğun başına kıvılcımların isabet ettiği görüldü. Ardından salonda can havliyle kaçışmaların başladığı dikkat çekti.

Gelin ve damadın yanı sıra davetlilerin de büyük bir korku içinde kaçmaya çalıştığı görüldü.

93 kişi öldü

Irak İçişleri Bakanlığı, yangın nedeniyle 93 kişinin hayatını kaybettiğini ve 100 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)