Mutlu ülke Kanada'nın gerçek yüzü: 'Geçinemiyoruz' videoları geliyor Yüksek yaşam maliyetleri nedeniyle iyi bir işte çalışsa dahi yaşamlarını devam ettiremediklerini söyleyen insanlar, çaresizliklerini anlattıkları videoları sosyal medyada paylaştı.

ensonhaber.com

Batı’nın mutlu ülkelerinden biri olarak kabul edilen Kanada’da, gerçekler gün yüzüne çıkıyor.

Ülkenin yüksek yaşam maliyetleri ve giderek artan gelirleri, insanları ciddi bir çıkmaza sürükledi.

Kanada’dan son dönemlerde insanların çaresizliklerini anlattığı gözyaşlı videolar sosyal medyaya düşüyor.

Gelişmiş ülke olarak bilinen Kanada’da dahi gelir eşitsizliği ve ekonomik zorluk yaşayan kişiler, hayatlarını bu şekilde devam ettiremediklerini anlatan videolar paylaştı.

"Çocuklarımı doyuramıyorum, faturalarımı ödeyemiyorum"

Bunlardan birisi de çocuklarını doyuramadığını, faturalarını ödeyemediğini ve aracına benzin dahi koyamadığını anlatan kadın.

Saatte 34 Kanada doları (25 ABD doları) kazanan kadın, maaşının yetersizliği nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor.

"İyi bir işim olmasına rağmen ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum"

Bir başka kadın ise “Kendimi adeta köşeye sıkışmış hissediyorum. İyi bir işim olmasına rağmen ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum.” cümleleriyle çıkmaza girdiğini ifade etti.