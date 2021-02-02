Myanmar'da aerobik yapan kadın darbeyi kaydetti

Beden öğretmeni olduğu öğrenilen kadın, aerobik yaparken farkında olmadan ülkede gerçekleşen askeri darbenin ilk anlarını kayda aldı.

Myanmar'da yaşayan bir kadın, ülkede gerçekleşen askeri darbeye ilişkin ilk görüntüleri kaydetti.

İsminin Khing Hnin Wai olduğu öğrenilen dansçının, internet üzerinden aerobik yaptığı anlarda, arka planda harekete geçen askeri konvoyun görüntülerini kayda aldı.

YAYINLANDIĞI GÜN DARBE OLDU

Videonun yayınlandığı gün ise ülkede ordu yönetime el koydu.

Çok sayıda paylaşım alan videonun kurgu olduğu iddia edilse de beden eğitimi öğretmeni olduğunu söyleyen kadın, daha önce aynı yerde 11 ay boyunca çok sayıda çekim yaptığını açıkladı.

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“SEÇİM HİLESİNE YANIT”

​'Seçim hilesine' yanıt olarak ülke yönetimine el koyduğunu söyleyen Myanmar ordusu, ülkenin lideri Aung San Suu Çii ile Devlet Başkanı Win Myint'in de gözaltına alındığını açıklamıştı.