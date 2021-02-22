Myanmar'da askeri cunta, darbe karşıtlarını tehdit etti

Ordudan darbe karşıtlarına yönelik mesajda, "Protestocular, halkı, hayatlarını kaybedebilecekleri bir cepheleşme hattına sürüklüyor." denildi.

Myanmar'da 1 Şubat'taki askeri darbeyi protesto eden göstericiler genel grev çağrısı yaptı.

Protestoları örgütleyen Sivil İtaatsizlik Hareketi, 22 Şubat'ta tüm ülkede sokaklarda darbeye karşı çıkma ve "Bahar Devrimi'ni başlatma" çağrısında bulundu.

DARBE KARŞITLARINA ÖLÜM TEHDİDİ

Askeri cuntanın oluşturduğu Devlet Yönetim Konseyi, devlet televizyonu MRTV'de yaptığı açıklamada, "Protestocuların ayaklanma ve anarşi çağrılarını 22 Şubat'a yoğunlaştırdığı görülmektedir. Protestocular, halkı, özellikle duygusal gençleri ve ergenlik çağındakileri hayatlarını kaybedebilecekleri bir cepheleşme hattına sürüklüyor." ifadesini kullandı.

Protestocular bugüne dek barışçıl gösteriler çerçevesine şiddet karşıtı tutum benimserken, 3 protestocu güvenlik güçleri tarafından vurularak yaşamını yitirmişti.

Myanmar'da darbe karşıtı protesto ViDEO

EN SERT TEPKİ TÜRKİYE'DEN

Myanmar'da ordunun yönetime el koyması üzerine birçok ülke çeşitli açıklamalar yaparken, askeri darbeye en sert tepki Türkiye'den gelmişti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Myanmar Silahlı Kuvvetlerinin bugün yönetime el koymasını derin endişeyle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz. Türkiye her türlü darbeye ve askeri müdahaleye karşıdır. Gözaltına alındığı bildirilen tüm seçilmiş liderlerin, siyasi şahsiyetlerin ve sivillerin derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada ayrıca askeri darbenin, Arakanlı Müslümanların durumunu daha da kötüleştirmesinden duyulan endişe dile getirilerek, "Bu vahim gelişmenin Myanmar'da ağır şartlar altında yaşayan Rohingya Müslümanlarının durumunu daha da kötüleştirmemesini temenni ediyoruz." denilmişti.

Myanmar'da darbe karşıtı protesto FOTO GALERi

ABD'DEN UYARI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD yönetiminin demokratik olarak seçilmiş hükümetlerini yeniden tesis etmeyi isteyen Burma halkına yönelik şiddeti teşvik edenlere sert tavır alacağı" uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da Twitter'da yayınladığı açıklamada, "Orduyu şiddete son vermeye, adaletsizce gözaltına alınanları serbest bırakmaya, gazetecilere ve aktivistlere yönelik saldırıları durdurmaya ve halkın iradesine saygı göstermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

PROTESTOCULAR TEHDİDE RAĞMEN SOKAKLARDA

Ordunun şiddet tehdidine rağmen protestocular sabah saatlerine Yangon ve diğer kentlerde sokakları doldurmaya başladı.

Yangon'da askeri araçların yolları kapatmasına rağmen 1000'den fazla protestocu ABD büyükelçiliği önünde toplandı.

Protestocular dün başkent Nepido'da 9 Şubat'taki gösterilerde başından ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan ve 19 Şubat'ta hayatını kaybeden 20 yaşındaki Mya Thwet Thwet Khine için cenaze töreni düzenlemişti.

MYANMAR'DA ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuş, ordu bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

Gözaltına alınan üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürerken Suu Çii, 1 Mart'taki duruşmaya kadar gözaltında tutulacak.