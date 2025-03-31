Myanmar'da can kayıpları artıyor

DHA

Myanmar'da meydana gelen depremlerde can kaybı giderek artıyor. Yetkililer, felakette 2 bin 56 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 bin 900 kişinin yaralandığını ve yaklaşık 270 kişinin akıbetinin hâlâ bilinmediğini açıkladı.

TAYLAND DA ETKİLENDİ

Depremin etkisi komşu ülke Tayland’a da sıçradı. Başkent Bangkok’ta sarsıntı nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi yaralandı. Yetkililer, 83 kişinin kayıp olduğunu ve arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.