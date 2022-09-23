Myanmar'da cuntaya karşı çıkan Han Lay'ın Tayland'a girişi reddedildi

Askeri yönetim karşıtı konuşma yapan 23 yaşındaki model, Tayland'daki havalimanında engellemeyle karşılaştı.

Myanmar'da askeri darbe sonrası yönetimi cunta ele aldı.

Ordu, genel seçimde hile yapıldığı iddiası üzerine Şubat 2021'de yönetime el koydu.

Myanmarlı güzellik kraliçesi Han Lay, cuntaya karşı çıktığı gerekçesiyle Tayland'da uluslararası havalimanında alıkonuldu.

Myanmar'da darbeye karşı çıktı

Aktivistler, Han'ın Myanmar'a geri gönderilmemesi konusunda yetkililere çağrıda bulundu.

23 yaşındaki Han, ülkesi Myanmar'da ordunun cunta karşıtı protestoları ölümcül bir şekilde bastırmasına karşı çıkmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Tayland'a girişine izin verilmedi

Sonrasında ise güzellik kraliçesinin Tayland'a girişi, geçen yıl söz konusu ülkeye iltica hakkı olmasına rağmen, yetkililerce reddedildi.

Gerçek adı Thaw Nandar Aung olan model, Vietnam'a yaptığı kısa ziyaretten dönerken Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı'nda durduruldu.

Göçmenlik bürosu: Seyahat belgeleri geçersiz

Reuters'ın haberine göre, göçmenlik bürosu, Thaw'ın geçersiz seyahat belgeleri kullandığını söyledi.

Thaw ile çalışan etkinlik yönetimi ekibi, onun Tayland'a yeniden girebileceğini umduklarını dile getirdi.

"Myanmar'da ona ne olacağını bilmiyoruz"

Konuyla ilgili bir temsilci, "Tek isteğimiz, Myanmar'a dönmemesi çünkü dönerse ona ne olacağını bilmiyoruz." dedi.