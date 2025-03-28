Myanmar’da deprem: Bilanço artıyor

DHA
Güneydoğu Asya sallandı...
Myanmar'ın Sagaing bölgesi yakınlarında 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Deprem sonrası ülkede eski Sagaing Köprüsü'nün bazı bölümleri çökerken, ülkede acil durum ilan edildi.
144 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ülkede arama kurtarma çalışmaları devam ederken acı bilanço ise arttı.
Depremlerde en az 144 kişinin öldüğü, 732 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Nay Pyi Taw'daki yerel kurtarma ekipleri, arama ve kurtarma çalışmalarının hala devam ettiğini ve can kayıplarının artabileceğini ifade etti.
İLGİLİ HABER SON DAKİKA! Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış