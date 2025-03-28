Myanmar’da deprem: Bilanço artıyor

DHA

Güneydoğu Asya sallandı...

Myanmar'ın Sagaing bölgesi yakınlarında 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Deprem sonrası ülkede eski Sagaing Köprüsü'nün bazı bölümleri çökerken, ülkede acil durum ilan edildi.

144 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkede arama kurtarma çalışmaları devam ederken acı bilanço ise arttı.

Depremlerde en az 144 kişinin öldüğü, 732 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Nay Pyi Taw'daki yerel kurtarma ekipleri, arama ve kurtarma çalışmalarının hala devam ettiğini ve can kayıplarının artabileceğini ifade etti.