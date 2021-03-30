Myanmar’da göstericiler çöp dökme eylemine başladı

Askeri darbenin ardından karışan Myanmar sokaklarında, protestocular çöp dökme eylemine başladı. Çöplerin üzerine “cuntaya hayır” yazıları yazıldı.

Myanmar'da 1 Şubat tarihinde gerçekleşen askeri darbenin ardından, ülkede sular durulmadı. Cunta yönetimini protesto eden halk, meydanlara indi.

Yangon kentinde darbe karşıtları, askeri yönetimi protesto etmek için yollara çöp döktü.

ÇÖP DÖKENLERİN GÖZALTINA ALINACAĞI DUYURULDU

Şehrin birçok ilçesinde sokaklar, yollar çöp içinde kalırken, bazı çöplerin üzerine “cuntaya hayır” ve “federal ordu istiyoruz” yazılı pankartlar yerleştirildi.

Zaman zaman çıkan arbedede protestocuları güç kullanan güvenlik güçleri, çöp dökenlerin gözaltına alınacağını duyurdu.

120 KAMU GÖREVLİSİ İŞTEN ATILDI

Darbeci yönetim sürecinde cuntaya karşı çıkan 120 devlet çalışanı, sivil itaatsizlik nedeni ile işinden atıldı.

Darbeci yönetimin resmi yayın organı Myanmar Radyo ve Televizyon (MRTV) kanalında, görevine son verilen memurların Enformasyon Bakanlığında çalıştıkları ve 8 Şubat'tan bu yana işe gitmedikleri söylendi.

MYANMAR’DA ASKERİ DARBE

8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ile ülkede siyasi gerilim yükseldi.

Ordu 1 Şubat'ta yönetime el koyunca, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi gözaltına alındı.

1 yıllığına olağanüstü hal ilan edildi. 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle halk meydanlara indi.

500’DEN FAZLA İNSAN ÖLDÜ

Güvenlik güçleri protestoculara silahla müdahale etti. 500'ün üzerinde gösterici hayatını kaybetti. Gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.