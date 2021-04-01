Ülkede darbe karşıtı milletvekilleri bir araya gelerek, darbecilerin hazırladığı anayasayı artık tanımadıklarını duyurdu. Meydanlardaki halk, anayasa kitapçıklarını yaktı.

Myanmar’da 1 Şubat’ta gerçekleşen askeri darbenin ardından, cunta karşıtı halk meydanlara indi.

Darbe karşıtı milletvekilleri tarafından kurulan Ulusal Meclisi Temsil Komitesi (CPRH), darbeciler tarafından yapılan anayasayı artık tanımadıklarını ilan etti.

Bu açıklamanın ardından kendi hazırladıkları Federal Anayasa Anlaşması’nı yayınladı.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI

Gösterilere devam eden protestocular, 2008 anayasa kitapçıklarını yakmaya başladı. Mandalay ve Yangon’da devam eden şiddetli protestolara, sosyal medya kullanıcıları da destek verdi.

Myanmar’da göstericiler darbe anayasasını yaktı VİDEO



ÖLÜ SAYISI 536’YA YÜKSELDİ

Ülkede süregelen protestolar nedeniyle zaman zaman güvenlik güçleri göstericilere karşı orantısız güçle karşılık verdi.

Siyasi Mahkumlar için Yardım Derneği (AAPP) tarafından yayınlanan günlük raporda, Myanmar'da darbe karşıtı gösterilerde son 24 saatte 15 kişinin güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

Böylelikle toplam can kaybı sayısının 536'ya yükseldiği bildirildi. Gözaltına alınanların sayısının ise 2 bin 729'a ulaştığı belirtildi.