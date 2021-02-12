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- Myanmar’da güvenlik güçleri darbe karşıtlarına plastik mermi kullandı
Myanmar’da güvenlik güçleri darbe karşıtlarına plastik mermi kullandı
- İHA
- 12.02.2021 - 13:07
Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koymasının ardından, cuntanın ülke genelindeki kitlesel protestoları durdurma çağrısına rağmen demokrasi yanlısı gösteriler devam ediyor. Son alınan bilgilere göre, Myanmar’ın 4. büyük kenti Mawlamyine’de polis, on binlerce protestocudan oluşan kalabalığı dağıtmak için plastik mermi kullandı.
ŞİDDET ANLARI SOSYAL MEDYADA
Sosyal medyada yayılan ve büyük tepki çeken görüntülerde polisin bir protestocuyu darp ettiği görülürken, saniyeler sonra başka bir polisin silahını ateşlediği görüldü.
KALABALIK ARTIYOR
Kızıl Haç yetkilisi Kyaw Myint, çıkan olaylarda 3 kişinin yaralandığı duyurarak, "Bir kadın karnından, bir erkek yüzünden, diğeri kolundan yaralandı. Kalabalık hala büyüyor" ifadelerini kullandı.
DOKTORLAR MEYDANLARDA
Ülkenin en büyük kenti Yangon’da ise yüzlerce doktorun aralarında bulunduğu protestocular orduyu kınayan ifadelerin yer aldığı pankartlarla yürüyüş düzenledi.
Başkent Naypyitaw’da ve Myitkyina kenti de darbe karşıtı protestolara sahne olmaya devam ediyor.
MYANMAR'DA ASKERİ DARBE
Myanmar’da 49 yıllık askeri yönetimin ardından Kasım 2020’de ikinci kez demokratik genel seçimler yapılmış fakat Myanmar ordusu, geçtiğimiz 1 Şubat’ta Aung San Suu Kyi’nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Ligi’nin (NLD) Kasım 2020’de yapılan genel seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle yönetime el koymuştu.
OHAL İLAN EDİLDİ
Darbenin ardından Myanmar’da 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edilmişti. Yasaklara rağmen halk darbeye karşı tepki göstermek için protestolarını sürdürüyor.