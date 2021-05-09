Myanmar’da polis karakolu ateşe verildi

Darbe karşıtı etnik silahlı gruplardan CDF, bir polis karakoluna baskın düzenledi. Baskında polis karakolu ateşe verildi.

Myanmar’da, 1 Şubat tarihinde meydana gelen askeri darbeden bu yana tansiyon düşmedi.

Askeri darbenin ardından cunta karşıtı halk, 6 Şubat tarihinden itibaren meydanlara inerek gösterilere başladı.

Güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanması ile meydana gelen şiddet olaylarında birçok sivil yaşamını yitirdi.

Protestocuları korumak üzere, darbe karşıtı etnik silahlı grup Chinland Savunma Kuvvetleri (CDF) kuruldu.

BASKIN DÜZENLENDİ

CDF, Hindistan sınırında bulunan Chin eyaletine bağlı Surkhua kentinde bulunan bir polis karakoluna dün sabah baskın düzenledi.

Düzenlenen baskında, karakol ateşe verildi.

11 POLİS VE 4 ASKER KAÇTI

CDF sözcüsü yaptığı açıklamada, baskın sırasında karakolda bulunan 11 polis ve 4 askerin kaçtığını, karakoldaki mühimmatı ele geçirdikten sonra binayı ateşe verdiklerini ifade etti.

CDF'nin açıklamalarının ardından, Myanmar ordusundan herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.

GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİLER

Myanmar'ın Kayin eyaletinde faaliyet gösteren etnik silahlı gruplardan Arakan Ulusal Konseyi (ANC) yapılan bir yazılı açıklama ile darbe karşıtı bir diğer silahlı grup Karen Ulusal Bağımsızlık Ordusu (KNLA) ile güçlerini birleştirdiğini açıkladı.

ANC lideri Min Tun, 7 Mayıs'ta Kayin eyaletine bağlı Hpapun bölgesinde, Myanmar ordusuna ait askeri üssü ele geçirirken, KNLA militanlarının yardımını aldıklarını belirtti.

ANC lideri Tun, Myanmar ordusuna karşı artık KNLA ile hareket edeceklerini ifade etti.

MYANMAR ASKERİ DARBESİ

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ile 1 Şubat'ta yönetime el koydu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisi gözaltına alındı. 1 yıllığına olağanüstü hal ilan edildi.

776 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Ordunun protestoculara silahlı müdahalesi sonucu en az 776 sivil hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.