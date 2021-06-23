Myanmar’da protestocuların saklandığı eve roketatarlı saldırı

Gerçekleşen gösterilerde ordunun müdahalesi ile karşılaşan protestocular, bir eve sığındı. Eve roketatarlı saldırı düzenlendi.

Myanmar’da, 1 Şubat tarihinde gerçekleşen askeri darbenin ardından sular durulmuyor.

Ülkede başlayan cunta karşıtı gösteriler devam ediyor.

Mandalay kentinde gösteri için bir araya gelen protestocular, ordunun müdahalesi ile karşılaştı.

Sert müdahaleden kaçan vatandaşlar, bir eve sığındı.

Evin etrafı ordu tarafından sarıldı.

KAMERAYA YANSIDI

Daha sonra eve, bir asker tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi.

O anlar, kameraya da yansıdı.

Görüntüler sosyal medya üzerinden hızla yayıldı.

Myanmar’da protestocuların saklandığı eve saldırı VİDEO



8 KİŞİ TUTUKLANDI

Ordu tarafından yapılan açıklamada, 4 protestocunun hayatını kaybettiği belirtildi.

2 askerin de çıkan olay da yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ayrıca 8 kişinin tutuklandığı ifade edildi

MYANMAR ASKERİ DARBESİ

8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat'ta yönetime el koyuldu.

Ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi gözaltına alındı.

Darbeye karşı başlayan gösterilere şiddet ile müdahale edildi.

Gösterilerde en az 850 sivil vatandaş yaşamını yitirdi.