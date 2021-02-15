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    Myanmar'da ülke genelinde internet kesik, ordu sokakta

    1 Şubat'ta gerçekleşen askeri darbe sonrası, darbe karşıtları tarafından protestoların sürdürüldüğü ülkede, askeri araçlar yollara indi, ülke genelinde internet kesildi.
    • AA
    • 15.02.2021 - 10:22
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 10:27
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    Myanmar'da ülke genelinde internet kesik, ordu sokakta

    Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı protestolar sürerken, askeri araçların sokaklarda devriye atmaya başladığı bildirildi. Protestoculara ait internet sitesi Myanmar Now'da yer alan haberde, askeri yönetimin gece saat 01.00'den itibaren ülke genelinde internete erişimi kestiği ifade edildi.

    PROTESTOCULAR GÖZALTINDA

    Haberde, askeri yönetimin sabah vakti Yangon'da çok sayıda protestocuyu gözaltına aldığı bildirildi.

    Myanmar da ülke genelinde internet kesik, ordu sokakta #1

    SUU Çİİ 2 GÜN DAHA GÖZALTINDA

    Askeri darbeden önce gözaltına alınan ve gözaltı süresi bugün dolan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin, 17 Şubat'a kadar gözaltında kalacağı açıklandı.

    Basına bir açıklama yapan Suu Çii'nin avukatı Khin Maung Zaw, müvekkilinin planlandığı üzere bugün mahkeme duruşmasına çıkmayacağını belirterek, "Bölge hakiminden aldığımız bilgiye göre gözaltı süresi 17 Şubat'a kadar sürecek." dedi.

    Myanmar da ülke genelinde internet kesik, ordu sokakta #2

    YÜZ YÜZE GÖRÜŞME YAPILAMIYOR

    Avukat Zaw, Suu Çii ile yüz yüze görüşme gerçekleştiremediğini, sadece video konferans yoluyla görüşebildiğini ifade etti.

    Myanmar da ülke genelinde internet kesik, ordu sokakta #3

    GÖZALTINDA 2 HAFTA KALACAKTI

    Suu Çii, 1 Şubat askeri darbesinden 2 saat önce, üst düzey hükümet üyeleriyle birlikte gözaltına alınmıştı. Darbeyle yönetime el koyan Myanmar ordusundan 3 Şubat'ta yapılan açıklamada, Suu Çii'nin 2 hafta daha gözaltında tutulacağı bildirilmişti.

    Myanmar da ülke genelinde internet kesik, ordu sokakta #4

    YASALARI İHLAL SUÇLAMASI

    Suu Çii'ye 'ülkenin ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etme suçlaması' yönelten askeri mahkeme, devrik lideri, ülkeye yasa dışı yollarla getirilmiş polis telsizleri ve giysi bulundurmakla suçlamıştı.

    Myanmar da ülke genelinde internet kesik, ordu sokakta #5

    MYANMAR'DA ASKERİ DARBE

    Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

    Myanmar da ülke genelinde internet kesik, ordu sokakta #6

    İKTİDAR ÜYELERİ GÖZALTINDA

    Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

    Myanmar da ülke genelinde internet kesik, ordu sokakta #7

    ULUSLARARASI KINAMA

    Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış, Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı.

    Myanmar da ülke genelinde internet kesik, ordu sokakta #8

    PROTESTOCULAR MEYDANLARDA

    Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis, yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuştu. Ordu, bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

    Myanmar da ülke genelinde internet kesik, ordu sokakta #9

    SANATÇILAR GÖZALTINDA

    13 Şubat'ta, sosyal medyada darbe karşıtı protestoları destekleyici yorumlar yaptığı gerekçesiyle, aralarında demokrasi yanlısı ünlü aktivistler ve bir şarkıcının olduğu 7 kişi için gözaltı kararı alınmıştı.

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