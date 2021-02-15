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- Myanmar'da ülke genelinde internet kesik, ordu sokakta
Myanmar'da ülke genelinde internet kesik, ordu sokakta
- AA
- 15.02.2021 - 10:22
- Güncelleme : 15.02.2021 - 10:27
Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı protestolar sürerken, askeri araçların sokaklarda devriye atmaya başladığı bildirildi. Protestoculara ait internet sitesi Myanmar Now'da yer alan haberde, askeri yönetimin gece saat 01.00'den itibaren ülke genelinde internete erişimi kestiği ifade edildi.
PROTESTOCULAR GÖZALTINDA
Haberde, askeri yönetimin sabah vakti Yangon'da çok sayıda protestocuyu gözaltına aldığı bildirildi.
SUU Çİİ 2 GÜN DAHA GÖZALTINDA
Askeri darbeden önce gözaltına alınan ve gözaltı süresi bugün dolan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin, 17 Şubat'a kadar gözaltında kalacağı açıklandı.
Basına bir açıklama yapan Suu Çii'nin avukatı Khin Maung Zaw, müvekkilinin planlandığı üzere bugün mahkeme duruşmasına çıkmayacağını belirterek, "Bölge hakiminden aldığımız bilgiye göre gözaltı süresi 17 Şubat'a kadar sürecek." dedi.
YÜZ YÜZE GÖRÜŞME YAPILAMIYOR
Avukat Zaw, Suu Çii ile yüz yüze görüşme gerçekleştiremediğini, sadece video konferans yoluyla görüşebildiğini ifade etti.
GÖZALTINDA 2 HAFTA KALACAKTI
Suu Çii, 1 Şubat askeri darbesinden 2 saat önce, üst düzey hükümet üyeleriyle birlikte gözaltına alınmıştı. Darbeyle yönetime el koyan Myanmar ordusundan 3 Şubat'ta yapılan açıklamada, Suu Çii'nin 2 hafta daha gözaltında tutulacağı bildirilmişti.
YASALARI İHLAL SUÇLAMASI
Suu Çii'ye 'ülkenin ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etme suçlaması' yönelten askeri mahkeme, devrik lideri, ülkeye yasa dışı yollarla getirilmiş polis telsizleri ve giysi bulundurmakla suçlamıştı.
MYANMAR'DA ASKERİ DARBE
Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.
İKTİDAR ÜYELERİ GÖZALTINDA
Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.
ULUSLARARASI KINAMA
Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış, Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı.
PROTESTOCULAR MEYDANLARDA
Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis, yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuştu. Ordu, bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.
SANATÇILAR GÖZALTINDA
13 Şubat'ta, sosyal medyada darbe karşıtı protestoları destekleyici yorumlar yaptığı gerekçesiyle, aralarında demokrasi yanlısı ünlü aktivistler ve bir şarkıcının olduğu 7 kişi için gözaltı kararı alınmıştı.