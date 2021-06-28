Naftali Bennett ile Sisi görüştü

İki isim, Gazze'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Yakın bir zamanda yüz yüze görüşme konusunda mutabık kalındı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennet ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, telefonda görüştü.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bennett ile Sisi, görüşme gerçekleştirdi.

BENNETT'İ TEBRİK ETTİ

Bennett, 21 Mayıs'ta Filistinli guruplar ile İsrail arasında varılan ateşkes ve Hamas'ın elindeki İsraillilerin serbest bırakılması için yapılan dolaylı esir takası görüşmelerinde Mısır'ın ara buluculuğu için Sisi'ye teşekkür etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de 13 Haziran'da İsrail'in yeni başbakanı olması dolayısıyla Bennett'ı tebrik etti.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEDE MUTABIK KALDILAR

Sisi ayrıca, Hamas ile İsrail arasında 21 Mayıs'ta varılan ateşkesin güçlendirilmesi ve Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Görüşmede Bennett ve Sisi'nin, "kısa süre içinde" bir araya gelme konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.