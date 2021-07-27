Nahda Hareketi: Raşid el-Gannuşi, ev hapsinde değil

Gannuşi ile ilgili ortaya atılan iddiaların ardından Nahda'dan açıklama geldi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclis'in tüm yetkilerini dondurması, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya alması ve mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını duyurmasının ardından ülkede gerilim tırmandı.

Anayasaya aykırı olan ve darbe olarak nitelendirilen kararların ardından darbe karşıtları sokaklara inerek, yaşananlara tepki gösterdi.

Bu arada Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin yolculuktan men edildiği ya da zorunlu ev hapsinde tutulduğu iddiaları gündemdeydi.

EV HAPSİ İDDİALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Nahda Hareketi, açıklama yaparak, Gannuşi'nin ev hapsinde tutulduğu iddiasını yalanladı.

Yazılı açıklamada, hareketin lideri ve Meclis Başkanı Gannnuşi hakkında seyahat kısıtlaması ve ev hapsi kararı alındığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

GANNUŞİ'NİN SÖZLERİ

Açıklamada, Gannuşi'nin bir dizi toplantıya katıldığı kaydedildi. Gannuşi, daha önceki açıklamasında, "Tunus Parlamentosu, oturum halindedir. Milletvekilleri ofisi toplantısını gerçekleştirdik. Oturum yasal ve tam katılımla gerçekleştirildi. Darbenin kınanması ve meşruiyete bağlılık kararı aldık." ifadelerine yer vermişti.

TUNUS'TA YAŞANANLAR

Tunus'ta hükümet ve muhalefet partilerine yönelik protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın darbe olduğunu vurgulamıştı.

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