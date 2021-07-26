Nahda Lideri'nden Tunus halkına direniş çağrısı

Tunus Cumhurbaşkanı'nın Başbakanı görevden alması sonrası Nahda Lideri Gannuşi, halkı sokağa çağırdı.

Tunus Cumhurbaşkanı'nın Başbakanı görevden alma kararını darbe olarak niteleyen Nahda Lideri Gannuşi, taraftarlarına da çağrıda bulunarak,

"Halkı demokrasiyi yeniden tesis etmek için barışçıl mücadeleye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI'NIN KARARI DARBEDİR, ANAYASAYLA İLGİSİ YOK"

Gannuşi, El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanının yasal bir dayanağı olmayan kararları, bir darbedir, anayasayla yorumlamak yanlıştır." dedi.

"MECLİS, ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEK"

Cumhurbaşkanı Said'in kendisini arayarak anayasa çerçevesinde bazı kararlar alacağını paylaştığını ancak içeriğine vakıf olmadığını belirten Gannuşi, söz konusu kararların geçersiz olduğunu ve Meclisin anayasal çerçevede çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Ali el-Arayyid de Said'in kararlarının devletin kurumlarına yönelik darbe niteliğinde olduğunu söyledi.

"ANAYASAYA VE MEŞRUİYETE KARŞI DARBE"

Tunus'ta Nahda Hareketi Yürütme Kurulu üyesi Nureddin el-Buheyri de Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı kararları, "anayasaya ve meşruiyete karşı darbe" olarak nitelendirdi.