Nancy Pelosi: Cumhuriyetçi Parti, tarikatın elinde

Trump karşıtlığıyla bilinen Pelosi, Cumhuriyetçi isimlere Trump karşısında çağrıda bulundu.

Donald Trump ile ABD başkanlığı döneminde sert tartışmalar yaşayan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, çok konuşulacak ifadelere imza attı.

Cambridge Üniversitesi'nden bir öğrenci kitlesine konuşan Pelosi, Cumhuriyetçi Parti'nin durumuna değindi.

"PARTİNİZİ TARİKATTAN KURTARIN"

Pelosi, Cumhuriyetçilere "Eski Başkan Trump'a bağlı tarikattan partinizi geri alın." çağrısı yaptı.

"Cumhuriyetçi arkadaşlarıma diyorum ki partinizi geri alın. Siz Amerika'nın büyük eski partisisiniz, ülkemiz için harika şeyler yaptınız. Şu anda ülkemiz için hiç de iyi olmayan bir tarikat tarafından ele geçiriliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

2022'DE ARA SEÇİM YAPILACAK

ABD'de halk, 2022'de yapılacak ara seçimlerde sandık başına gidecek. Temsilciler Meclisi'ndeki sandalyelerin tamamıyla Senato'nun üçte ikisi seçimlere açılacak.

Kongre'nin her iki kanadında halihazırda Demokratların üstünlüğü bulunuyor. Çağrısını sürdüren Pelosi, "Partinizin, oy kullanımını baskı altına almak isteyenlerin hakimiyetine girmesine izin vermeyin." dedi.

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