Nancy Pelosi, gelecekle ilgili planlarını açıklayacak

Temsilciler Meclisi'nde kontrolün Cumhuriyetçilerin eline geçmesinin ardından 82 yaşındaki siyasetçinin yeni bir karar alacağı konuşuluyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, önemli bir açıklama yapmaya hazırlanıyor.

Demokrat Partili Pelosi, "gelecek planları" hakkında Meclis'teki partili arkadaşlarını bilgilendirecek.

Temsilciler Meclisi'nde kontrol Cumhuriyetçilerin

Cumhuriyetçiler, yapılan ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirdi.

Axios'un aktardığına göre, Pelosi'nin sözcüsü Drew Hammill, "Pelosi meslektaşlarından, arkadaşlarından ve destekçilerinden gelen çağrılarla boğulmuş durumda." dedi.

Pelosi, gelecek planlarından bahsedecek

Hammill, "Pelosi, gelecek planlarını meslektaşlarına iletmeyi planlıyor. Bizi izlemeye devam edin." ifadelerini kullandı.

82 yaşındaki siyasetçinin, ya Demokrat lider olarak başka bir dönem için görev yapma ya da istifa etme kararının geniş ölçüde beklendiği belirtiliyor.