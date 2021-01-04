Nancy Pelosi, yeniden Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na seçildi

Cumhuriyetçi rakibi McCarthy ile yarışan Pelosi, seçimi 7 oy farkla kazandı.

ABD Kongresi'nin 117. dönemi, 3 Kasım seçimlerini kazanan Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin yemin etmesiyle başladı.

Törende yeni ya da seçimi yeniden kazanan senatörler yemin ederken, gündemde 3 Kasım'da kazananların belli olmadığı ve 5 Ocak'ta yapılacak 2. tur seçimlerine kalan Georgia eyalet seçimleri vardı.

GÖZLER GEORGIA'DA

2 sandalyenin sahibinin belli olacağı 5 Ocak'taki seçimlerde adaylar birbirine yakın seyrederken, halen 50 senatöre sahip Cumhuriyetçi Parti'nin kazanmaya daha yakın olduğu belirtiliyor.

Her 2 yılda bir yapılan seçimlerde tamamı yenilenen 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde de yemin töreni gerçekleştirildi.

PELOSI YENİDEN SEÇİLDİ

Öte yandan sonucu merakla beklenen Temsilciler Meclisi başkanlık seçimleri, beklenenden daha yakın bir sonuçla bitti.

Oylamada Demokratları temsilen halen bu görevi yürüten Nancy Pelosi ile Cumhuriyetçi vekil Kevin McCarthy yarıştı.

7 OY FARKLA KAZANDI

216 vekilin oyunu alan Pelosi, 209 oyda kalan McCarthy'yi geride bırakarak 2 yıllığına yeniden bu göreve 4. kez seçildi.

3 Kasım'daki seçimlerde Demokratlar Temsilciler Meclisi'nde 222 sandalye çıkarırken, Cumhuriyetçi Parti ise sandalye sayısını 211'e yükseltmişti.