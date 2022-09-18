ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ermenistan'da sözde soykırım anıtını ziyaretinde döktüğü sahte gözyaşları dikkat çekti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ermenistan temasları sürüyor.

Geçtiğimiz ağustos ayında Tayvan'ı ziyaret ederek bölgede gerilime neden olan ve Çin ile ABD'yi karşı karşıya getiren Pelosi, bu kez Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmaları, yaklaşan Kongre ara seçimlerinden önce fırsat bilerek soluğu Ermeni asıllı temsilcilerle Erivan'da aldı.

Sözde soykırım anıtını ziyaret etti

Pelosi Ermenistan'a adımını atar atmaz sabah saatlerinde Erivan'da sözde Ermeni soykırımı kurbanları için yaptırılan Tsitsernakaberd Anıtı'nı ziyaret etti.

Nancy Pelosi'nin sözde soykırım anıtında sahte gözyaşları VİDEO

Sahte gözyaşları

Anıta çiçek bırakan ABD'li siyasetçi burada gözyaşlarını 'tutamadı'.

Pelosi'nin adeta kendini zorlayarak ağladığı ve yapmacık tavırlarla gözyaşlarını sildiği anlar kameralara yansıdı.

"Çatışmayı Azerbaycan başlattı"

Daha sonra Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan ile bir araya gelen Pelosi, daha ilk diplomatik görüşmesinde Azerbaycan ve Türkiye'ye yönelik kışkırtıcı ifadelerde bulundu.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Pelosi, "Azerbaycan tarafından başlatıldı, bunun kabul edilmesi lazım. Ermenistan ziyaretimiz Azerbaycan’ın Ermenistan’a yönelik yasadışı ve ölümcül saldırıları nedeniyle büyük önem taşıyor. Bu saldırıları kongre adına şiddetle kınıyoruz" dedi.

ABD siyasetinde Ermeni lobilerinin etkisi

Kasım ayında ABD'de yapılacak Kongre ara seçimlerine hazırlık süreci devam ediyor. Ülkede her seçim öncesinde politikacılar siyasette etkin Ermeni lobilerini memnun edecek girişimlerde bulunuyor.

Pelosi'nin Ermenistan ziyareti de ABD kamuoyunda seçimlerden önce bu amaca yönelik bir adım olarak yorumlanıyor.