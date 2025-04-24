NASA, Hubble’ın 35. yılında dört uzay fotoğrafı paylaştı

DHA

Evrenin sırlarını çözmek için 35 yıl önce yola çıkan Hubble Uzay Teleskobu, büyüleyici görüntüleriyle insanlığa ilham vermeye devam ediyor.

NASA, bu özel yıl dönümünde teleskobun en son yakaladığı dört çarpıcı uzay fotoğrafını paylaşarak evrenin derinliklerine bir kez daha ışık tuttu.

UZAYA AİT SON 4 FOTOĞRAF PAYLAŞILDI

Hubble Uzay Teleskobu’nun Dünya yörüngesine yerleştirilmesinin 35’inci yıl dönümünü kutlayan NASA, teleskop tarafından yakın dönemde elde edilen uzanan dört uzay fotoğrafını kamuoyuyla paylaştı.

Yayınlanan görseller arasında Mars gezegeni, yıldız oluşum bölgeleri ve komşu galaksilere ait kareler yer alıyor.

TARİHİN EN BAŞARILI UZAY TELESKOPLARINDAN BİRİ

1990 yılında fırlatılan Hubble Uzay Teleskobu, geçen 35 yıl boyunca evrenin derinliklerine dair önemli bilgiler sağlayarak bilim dünyasına büyük katkı sundu.

NASA, Hubble’ın bilimsel üretkenliği ve küresel bilinirliğiyle tarihin en başarılı uzay teleskoplarından biri olduğunu kaydetti.

"EVRENE YENİ BİR PENCERE AÇTI"

NASA Genel Merkezi'nde Astrofizik Bölümü Vekil Direktörü Shawn Domagal-Goldman yaptığı açıklamada, “Hubble, 35 yıl önce fırlatıldığında evrene yeni bir pencere açtı. Çarpıcı görüntüleri dünyanın dört bir yanındaki insanlara ilham verdi” ifadelerini kullandı.

Domagal-Goldman, Hubble’ın halen görevini sürdürüyor olmasının uzun vadeli uzay gözlemevlerinin önemine işaret ettiğini belirterek, gelecekte planlanan ‘Habitable Worlds Gözlemevi’ gibi projeler için Hubble’ın deneyimlerinden kritik dersler çıkarıldığını söyledi.