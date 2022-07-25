Petrol
97.47
-0.92%
Euro
18.1608
0.21%
Dolar
17.8006
0.41%
Altın
987.07
0.21%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
393.951
-2.94%
BTXN Coin
10.55
-5.63%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 23 C

    NASA, Meksika'daki kuraklığı uzaydan fotoğrafladı

    Meksika'da kuraklık ve su sorunu ciddi boyutlara ulaşırken, NASA uzaydan çektiği fotoğraflar ile ülkede yaşanan kuraklığı gözler önüne serdi.
    • 25.07.2022 - 00:32
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 08:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    NASA, Meksika'daki kuraklığı uzaydan fotoğrafladı

    Meksika'daki kuraklık ve su sorunu, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nce (NASA) uzaydan görüntülendi.

    Meksika'nın kuzeyinde bulunan Nuevo Leon eyaletindeki Cerro Prieto Barajı'na ait 20 Temmuz 2015 ve 7 Temmuz 2022 tarihlerinde çekilen uydu fotoğrafları, barajdaki su seviyesinin şimdiye kadar ki en düşük seviyeye indiğini gösterdi.

    Kuraklıktan 21 milyondan fazla insan etkilendi

    NASA, son yıllarda Meksika’da yaşanan kuraklığın şu anda 21 milyondan fazla insanı olumsuz etkilediğini bildirdi.

    Meksika’daki kuraklığın en çok ABD sınırındaki kuzey eyaletleri olan Chihuahua, Coahuila ve Nuevo Leon’da etkisini gösterdiğine vurgu yapan NASA, Nuevo Leon eyaletinin başkenti olan ve su ihtiyacını yok olmaya yüz tutmuş Cerro Prieto Barajı’ndan sağlayan Monterrey şehrinde susuzluk sebebiyle tarım, sanayi ve turizm sektörlerinin büyük darbe aldığını belirtti.

    Monterrey şehri metropol bölgesi 5 milyon 341 binin üzerindeki nüfusuyla Meksika’nın ikinci büyük metropol bölgesi konumunda yer alıyor.

    NASA, Meksika daki kuraklığı uzaydan fotoğrafladı #1

    Yeterli yağışın olmaması, çözüm için ümitsizliğe neden oluyor

    NASA’nın Cerro Prieto Barajı’na ait uydu fotoğraflarını paylaşmasını ardından açıklama yapan Nuevo Leon Eyaleti Valisi Samuel Garcia, sorunların eski valinin yolsuzlukları sebebiyle yaşandığını öne sürdü.

    Ülkede yağmur mevsiminin başlamasına rağmen bölgeye yeterli yağışın olmaması, su ve kuraklık sorununun çözümü konusunda ümitsizliğe neden oluyor.

    NASA, Meksika daki kuraklığı uzaydan fotoğrafladı #2


    İlginizi Çekebilir

    Tarımsal girdi fiyatlarında 30 puanlık iyileşme
    Ekonomi

    Tarımsal girdi fiyatlarında 30 puanlık iyileşme

    Malatya'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi
    3. Sayfa

    Malatya'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir