NASA merakla beklenen UFO raporunu açıkladı NASA, tüm dünyanın merakla beklediği UFO raporunu yayınladı. NASA, dünya dışı yaşama dair kesin bir kanıt olmadığını vurgularken, uzay ajansının başkanı Bill Nelson uzaylıların varlığına inandığını söyledi.

ensonhaber.com

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) hakkında uzun zamandır beklenen çalışmanın bulgularını bugün yayınladı.

NASA'nın Washington'daki merkezinde düzenlenen basın toplantısında, NASA Yöneticisi Bill Nelson, NASA'nın Bilim Misyonu Direktörlüğü Yönetici Yardımcısı Nicola Fox, NASA'nın Bilim Misyon Müdürlüğü Araştırmadan Sorumlu Yönetici Yardımcısı Dan Evans, Simons Vakfı Başkanı ve NASA'nın UAP bağımsız çalışma ekibinin başkanı David Spergel yer aldı.

"Uzaylıların varlığına inanıyorum"

NASA Yöneticisi Bill Nelson, ajansın UAP'ler hakkındaki tartışmayı "sansasyonellikten bilime" kaydırmak istediğini söyledi.

Nelson, araştırma ekibinin UAP'lerin dünya dışı kökenli olduğuna dair hiçbir kanıt bulamadığını ancak uzaylıların varlığına inandığını belirtti.

"Dünya dışı yaşama dair kesin bir kanıt yok"

Basına açık düzenlenen toplantıda, uzay ajansı tarafından seçilen bağımsız ekip, UFO'larla ilişkili dünya dışı yaşama dair kesin bir kanıt olmadığını ısrarla vurguladı.

NASA, çok az sayıda yüksek kaliteli gözlem olduğunu ve bilimsel bir sonuca varılamayacağını söyledi.

UFO araştırmaları için yönetici atadı

NASA Yöneticisi Bill Nelson, "Çalışmanın en önemli sonucu, öğrenilecek daha çok şey olduğudur" dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

NASA bağımsız çalışma ekibi, UFO'ların dünya dışı bir kökene sahip olduğuna dair herhangi bir kanıt bulamadı. Ancak bu UFO'ların ne olduğunu bilmiyoruz .Bu yüzden NASA'nın bir UFO araştırması direktörü atadığını duyuruyorum.

27 yılda 800'den fazla olay

Mayıs ayı toplantısında raporun yazarları, 27 yıl boyunca toplanan 800'den fazla 'olayın' bulunduğunu ve bunların yüzde iki ila beşinin muhtemelen anormal olduğunun düşünüldüğünü söylemişti.

NASA'nın gizli olmayan materyallere dayanan çalışması, Pentagon soruşturmasından ayrı, ancak iki çalışma da bilimsel araç ve yöntemlerin nasıl uygulanacağı konusunda birbirine koordinasyon sağlıyor.

Çalışma bir yıl önce başlatıldı ve 100.000 doların altında bir maliyete mal oldu.

Meksika'daki uzay fosili iddiası

Bu haftanın başlarında da Meksika'daki bir kongre duruşmasında iki 'insan olmadığı' iddia edilen fosiller sunulmuş ve büyük yankı uyandırmıştı.

Gazeteci ve ufolog Jamia Maussan'ın uzaylılara ait olduğunu iddia ettiği fosilleri sergilemesi ülkede gündem olmuştu.