NASAMS ve Aspide savunma sistemleri Ukrayna'da

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Norveç, İspanya ve ABD'ye teşekkür ederek, NASAMS ve Aspide hava savunma sistemleri teslim aldıklarını açıkladı.

Batılı ülkelerin Ukrayna’ya askeri yardımları devam ediyor.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NASAMS ve Aspide hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya geldiğini duyurdu.

Reznikov, “Bakın burada kimler var! NASAMS ve Aspide hava savunma sistemleri Ukrayna’ya geldi!” ifadelerini kullanarak, söz konusu silahların Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ni önemli ölçüde güçlendireceğini ve Ukrayna hava sahasını daha güvenli hale getireceğini vurguladı.

"Düşman hedeflerini vurmaya devam edeceğiz"

İHA'nın haberine göre; hava savunma sistemleri için Norveç, İspanya ve ABD’ye teşekkür eden Reznikov, “Bize saldıran düşman hedeflerini vurmaya devam edeceğiz” dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, ABD’nin Rusya’nın düzenlediği füze saldırılarının ardından gelişmiş NASAMS sistemlerinin Ukrayna’ya sevkiyatını hızlandırdığını ifade etmişti.