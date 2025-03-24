NASA'nın keşif aracı Güneş'e rekor yakınlıkta uçtu

DHA

NASA’nın Parker keşif aracı, 22 Mart’ta Güneş’e 23’üncü yakın geçişini gerçekleştirdi.

Bu, Parker'ın, Güneş'e bugüne kadarki en yakın ikinci geçişi oldu.

Parker geçiş sırasında, Güneş'e 6,1 milyon km yaklaşarak 692 bin kilometre/saat (430 bin mil/saat) hıza ulaştı. Bu, keşif aracının Aralık 2024’teki geçişinde ulaştığı rekor hızla aynı.

ÖNEMLİ VERİLER TOPLANDI

Tüm bilimsel cihazları aktif olan keşif aracı, Güneş’in dış atmosferi olan taç küreden önemli veriler topladı.

Parker keşif aracının bu geçişi, Güneş rüzgarı ve taç küredeki faaliyetlere dair daha önce elde edilemeyen ölçümler yapılmasına olanak tanıyor.

İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

NASA tarafından 2018’de fırlatılan Parker keşif aracı, Güneş’e en çok yaklaşan ve taç küreye giren ilk insan yapımı araç olma özelliği taşıyor.

Keşif aracı, aşırı sıcak ve radyasyona karşı özel bir ısı kalkanıyla korunuyor.

UZAY HAVASININ ANLAŞILMASINI SAĞLIYOR

Bu görevler, Dünya’daki uydular, astronotlar ve enerji şebekeleri üzerinde etkili olan uzay havasının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacak.