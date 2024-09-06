NATO: Çin, Rusya-Ukrayna savaşında belirleyici NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç’te yaptığı açıklamada Çin’in Rusya’ya olan desteğini bırakmasının savaşın bitirilmesinde kolaylaştırıcı bir unsur olacağını açıkladı.

AA

Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar 2022’nin Şubat ayından bu yana sürüyor.

Son haftalarda iki tarafın da çatışmaları şiddetlendirmesi Rusya ve Ukrayna halkının endişelerini artırıyor.

Ukrayna’ya en büyük desteği ABD sağlarken Avrupa ülkeleri de birçok konuda desteğini sürdürüyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç’in başkenti Oslo’da yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna savaşında Çin’in belirleyici bir ülke olduğunu söyledi.

“BELİRLEYİCİ BİR KOLAYLAŞTIRICI”

Stoltenberg, "Çin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında belirleyici bir 'kolaylaştırıcı' haline geldi" dedi.

Çin'in Rusya'nın kullandığı birçok silahın üretimini sağlayan ülke olduğunu belirten Stoltenberg, "Pekin'in Ukrayna'daki savaşı körüklemesinin çıkarlarını ve itibarını olumsuz etkileyebileceği" uyarısında bulundu.

“ÇİN DESTEĞİNİ BIRAKMALI”

Stoltenberg, "Çin'i Rusya'nın yasa dışı savaşını desteklemeyi bırakmaya çağırıyorum" şeklinde konuştu.

Çin, 2022'de yapılan Madrid Zirvesi'nde kabul edilen yeni Stratejik Konsept belgesinde NATO tarafından ilk defa "sistematik sınama" unsuru olarak tanımlanmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)