NATO Çin'i uyardı: Rusya'ya silah sağlamayın Genel Sekreter Stoltenberg, "Çin'in iddialı davranışı, güvenliğimize meydan okuyor" ifadesini kullandı.

AA

Brüksel'deki NATO karargahı, ittifakın Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, iki günlük temasların ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu.

"Tarihi bir hata olur"

Stoltenberg, müttefiklerin, Çin'in Rusya'ya askeri yardım sağlamasının derin sonuçlarıyla "tarihi bir hata" olacağı konusunda net olduğunu belirtti ve ekledi:

Çin'i düşman olarak görmüyoruz ancak Çin'in iddialı davranışının çıkarlarımıza, değerlerimize ve güvenliğimize meydan okuduğunu Stratejik Konsept belgesinde açıkça belirttik.

Finlandiya'nın üyeliği memnuniyetle karşılandı

Müttefiklerin ayrıca, Finlandiya'nın üyeliğini memnuniyetle karşıladığını belirten Stoltenberg, "Müttefikler ayrıca İsveç'in mümkün olan en kısa sürede üye olması gerektiği konusunda hemfikirler." dedi.

Stoltenberg, toplantıda Ukrayna'ya verilecek kısa ve uzun dönemli askeri desteğin etraflıca ele alındığını ifade ederek, söz konusu ülkenin "geleceğinin NATO'da olduğunu" söyledi.

Ukrayna'nın ne zaman üye olacağıyla ilgili soru üzerine Stoltenberg, bunun ülkenin bağımsız ve demokratik olmasına bağlı olduğunu, şimdi ise Rus saldırısı altında olduğu için bu kriterlerin karşılanmadığını kaydetti.

Çin'in Rusya ile iş birliğini görüştüler

Öte yandan Stoltenberg, Asya-Pasifik bölgesinden ortak ülkelerin de katıldığı toplantıda Çin'in Rusya ile giderek artan iş birliğini ele aldıklarını bildirdi.

NATO yetkilisi, Çin'in Rusya'nın saldırganlığını kınamayı reddettiğini, ekonomisini desteklediğini, Rus propagandasını yansıttığını ve ikilinin Asya-Pasifik bölgesindeki ortak askeri faaliyetlerini hızlandırdığını dile getirdi.