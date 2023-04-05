NATO dışişleri bakanları toplandı: Gündemde Ukrayna ve Asya-Pasifik var Bakan Çavuşoğlu'nun Türkiye'yi temsil ettiği kritik zirvede çeşitli konular masaya yatırıldı.

AA & Ensonhaber

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Brüksel'de bir araya geldi.

Toplantı, Belçika'nın başkentindeki NATO karargahında düzenlendi. Türkiye'yi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti.

Ukrayna, Asya-Pasifik, savunma harcamaları

Rusya ile savaşan Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi, Asya-Pasifik'teki durum ve savunma harcamaları gibi konular toplantının gündemini oluşturdu.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününe, davetli ülke olarak İsveç de katıldı.

Stoltenberg: Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu her şey verilmeli

Kuzey Atlantik Konseyi'nin toplantısının açılışında konuşan Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Rusya'nın daha fazla savaşa hazırlandığını, Ukrayna'ya muharebe alanında ihtiyaç duyduğu her şeyin verilmesi gerektiğini belirtti.

Rusya baskısına karşı üç ülkeye destek

Stoltenberg, NATO'nun Rusya baskısına karşı diğer ortakları Moldova, Gürcistan ve Bosna Hersek'i desteklemeye devam edeceğini söyledi.

NATO dışişleri bakanları, bugün ayrıca Asya-Pasifik'teki durumu görüşmek üzere Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore'nin dışişleri bakanları ile bir araya gelecek.