Estonya, Rusya ile NATO'nun imzaladığı anlaşmanın iptalini istiyor Dışişleri Bakanı Reinsalu, "Bu belge artık geçersiz ve her bir maddesi Rusya tarafından ihanete uğramış durumda" dedi.

AA

Estonya, Rusya’nın Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirme planına tepki gösterdi.

Açıklama, Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu'dan geldi. Estonyalı Bakan, Moskova'nın adımını tehdit politikasının devamı olarak gördüklerini söyledi.

1997'de imzalanan anlaşmanın iptalini istediler

Reinsalu, NATO ülkelerini, 1997’de ittifakın Rusya sınırına askeri birlik ve teknolojiler yerleştirmemeye ilişkin imzalanan anlaşmayı "çöp kutusuna" atmaya çağırdı.

"Ukrayna'yı da NATO üyesi olarak göreceğiz"

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için geldiği Brüksel'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Reinsalu, Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğinin çok güzel bir gelişme olduğunun altını çizdi ve şöyle dedi:

Yakın zamanda İsveç'i de NATO üyesi olarak görmek istiyoruz. Bir gün gelecek ve Ukrayna'yı da NATO üyesi olarak göreceğiz.

"Kendilerinde bir sürü tank ve obüs var"

Reinsalu, Finlandiya'nın NATO'ya katılımının avantajlarının sorulması üzerine ise şöyle konuştu:

Kendilerinde bir sürü tank ve obüs var. Baltık Denizi artık tam anlamıyla bir NATO denizi oluyor. Bu da bölgede büyük fark yaratacak.

"NATO'ya girmeyi hak ettiler"

Avrupa'da bir savaş daha çıkmaması için güvenlik konusunun gündemde olması gerektiğini vurgulayan Reinsalu, "Ukrayna da NATO'ya girmeyi hak etti. Özgürlüğü tüm NATO ülkeleri kadar seven ve sahiplenen bir Ukrayna var." değerlendirmesinde bulundu ve şunları söyledi:

"Anlaşmayı çöp kutusuna atmaya çağırıyorum"