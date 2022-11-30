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    NATO Dışişleri Bakanları'nın gündeminde Çin var

    Bükreş'te gerçekleşen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, askeri harcamaları ve Rusya ile ilişkisi dikkat çeken Çin, görüşülecek.
    • 30.11.2022 - 10:23
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 11:29
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    NATO Dışişleri Bakanları'nın gündeminde Çin var

    NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Parlemento Sarayı'nda gerçekleştiriliyor.

    NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, ikinci gün yapılan oturumlarında Çin ile ilişkiler ve terörle mücadele gibi konular için toplandı.

    Son yıllardaki askeri harcamalar endişelendirdi

    Çin'i, bir hasım olarak görmeyen NATO, ülkenin son yıllardaki askeri harcamalarını ve nükleet silah gibi etki alanını genişletme çabaları endişe uyandırıyor.

    Bir diğer yandan Çin, Rusya ile ilişkilerinden ötürü de endişe sinyallerini yaktırdı.

    Çok büyük bir ekonomik ve ticari ortak olarak Çin ile ilişkilerin sürmesinin önemine dikkat çeken NATO, Ukrayna'daki savaşla ilgili olarak da Çin'in Rusya üzerindeki etkisini kullanabileceğini değerlendiriyor.

    NATO Dışişleri Bakanları nın gündeminde Çin var #1

    Rusya'nın baskısına maruz kalan ortaklarla görüşülecek

    NATO bakanlar toplantısının bugünkü diğer oturumunda ise "Rusya'nın baskısına maruz kalan ortaklar" ile görüşme yapılacak.

    NATO ülkelerinin bakanlarına bu oturumda Bosna Hersek, Moldova ve Gürcistan'ın dışişleri bakanları katılacak.

    NATO Dışişleri Bakanları nın gündeminde Çin var #2

    İstikrarsızlığın önüne geçilmesi vurgulanıyor

    NATO, Ukrayna'dan sonra Balkanlar'da veya başka ülkelerde istikrarsızlığın önüne geçilmesinin önemini vurguluyor.

    Oturumlara İsveç ve Finlandiya da katıldı

    NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın oturumlarına üyeliğe aday ülkeler Finlandiya ve İsveç de katılıyor.


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