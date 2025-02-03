NATO Genel Sekreteri Mark Rutte: Savunma harcamalarımızı artırmalıyız

Haber Merkezi

Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin liderleri AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın liderliğinde Brüksel'de Avrupa'nın savunmasının geleceğini ele almak için bir araya geldi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO'nun üye ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2'sini savunma harcamalarına tahsis etmesi hedefinin bu yıl yeniden belirleneceğini söyledi.

"SAVUNMA HARCAMALARIMIZI ARTIRMALIYIZ"

Rutte, yeni taahhüdün mevcut olandan daha yüksek olacağını kaydederek, "Şu anda her bir müttefik için bulunduğumuz nokta ile olmamız gereken nokta arasındaki boşlukları değerlendiriyoruz ve buna dayanarak kabiliyet hedefini belirleyeceğiz. Hem buna hem de arzu edilen orana dayanarak harcama taahhüdüne karar vereceğiz. Bu, yüzde 2'den önemli ölçüde yüksek olacaktır" ifadelerini kullandı.

Toplantıda liderlerle Avrupa'nın savunmasını güçlendirme yollarını değerlendireceklerini aktaran Rutte, "Savunma harcamalarımızı ve üretimimizi artırmalıyız" diye konuştu.

BİRÇOK ÜLKE STANDARDI KARŞILAYAMIYOR

NATO'nun yüzde 2 hedefi halihazırda 23 AB üyesi tarafından yerine getirilse de birçok ülke bu standardı karşılayamıyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, NATO ülkelerinin GSYİH'lerinin yüzde 5'ini savunmaya harcamalarını istiyor.