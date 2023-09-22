NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'nın kazanması ABD'nin çıkarına olur NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın kazanmasını garanti altına almasının ABD'nin çıkarına olduğunu, bunun Çin ile baş etmesini kolaylaştıracağını ifade etti.

AA & Ensonhaber

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu ABD'nin New York kentinde önde gelen düşünce kuruluşlarından Dış İlişkiler Konseyi'nin (CFR) düzenlediği panele katılan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşın müttefiklere yönelttiği tehditle ilgili de açıklamalarda bulundu.

"Eğer ABD, Çin ile ilgili endişe duyuyorsa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşı kazanmayacağını garantilemeli" diyen Stoltenberg, Ukrayna'nın savaşı kazanması halinde NATO'nun Avrupa'nın ikinci büyük ordusuna sahip olacağını, Avrupa ülkelerinin son dönemde artırdığı savunma harcamalarıyla birlikte bakıldığında Çin ile ilgili daha az endişe duyulması gereken bir durumun ortaya çıkacağını anlattı.

"Ukrayna'nın kazanması ABD'nin çıkarına"

Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın kazanmasını garanti altına almasının ABD'nin çıkarına olduğunu, bunun Çin ile baş etmesini kolaylaştıracağını vurguladı.

Avrupa dışına kapıları kapattı

Kuzey Amerika ve Avrupa bölgesinin küresel tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirten Stoltenberg, bu nedenle NATO'nun Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya gibi ülkelerle ortaklıklar kurduğunu ancak bunun NATO'nun buralara genişleyeceği anlamına gelmediğini söyledi.

"NATO bölgesel bir ittifak olarak kalacak"

Jens Stoltenberg, "NATO bölgesel bir ittifak olarak kalacak. Bu, NATO'nun Kuzey Amerika ve Avrupa ittifakı olarak kalacağı anlamına geliyor. Eğer bir genişleme olacaksa bu Avrupa ülkeleriyle olacak. NATO küresel kolektif savunma örgütü olmayacak" ifadelerini kullandı.