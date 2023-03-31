NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Finlandiya açıklaması Finlandiya'nın NATO’ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından açıklamada bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, kararı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

DHA

Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş sonrası Avrupa ülkeleri savunma seviyelerini artırdı.

Bu kapsamda İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üyelik başvurusunda bulundu.

Ancak terör örgütlerine verilen destekle bilinen Finlandiya ve İsveç'in başvuruları Türkiye'nin vetosuna takılmıştı..

İsveç'te yaşanan Kur'an-ı Kerim yakma olaylarının ardından Finlandiya'nın durumu tartışılır hale gelmişti.

Finlandiya'nın NATO’ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

"Finlandiya önümüzdeki günlerde resmi olarak ittifakımıza katılacak"

Bu gelişmenin ardından açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, kararı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

"30 NATO müttefikinin tamamı şimdi katılım protokolünü onayladı." diyen Stoltengberg, şu ifadeleri kullandı:

Bu tarihi olay nedeniyle kendisini tebrik etmek için Başkan Sauli Niinistö ile az önce konuştum. Finlandiya önümüzdeki günlerde resmi olarak ittifakımıza katılacak. Üyeliği Finlandiya'yı daha güvenli ve NATO'yu daha güçlü yapacak.



Finlandiya son derece yetenekli kuvvetlere, gelişmiş yeteneklere ve güçlü demokratik kurumlara sahiptir. Yani Finlandiya İttifakımıza çok şey katacak.

İsveç vurgusu

Tüm müttefiklerin geçen yıl ‘tarihi bir kararla’ Finlandiya ve İsveç’i ittifaka katılmaya davet ettiğinin altını çizen Stoltenberg, “O zamandan beri NATO'nun modern tarihindeki en hızlı onay sürecini gördük. Tüm müttefikler, İsveç için onay sürecinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasının herkesin çıkarına olacağı konusunda hemfikirdir. İsveç'i de en kısa zamanda NATO ailesinin tam üyesi olarak karşılamayı sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı: Sonraki adımları görüştük

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö da sosyal medya hesabından Stoltenberg’le telefon görüşmesine dair yaptığı açıklamada, “NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg aradı. 30 müttefikin tamamının Finlandiya’nın NATO üyeliğini onaylamasıyla birlikte atacağımız sonraki adımlar üzerine görüştük” dedi.

"Finlandiya güçlü ve yetenekli bir müttefik olacaktır"

Niinistö ayrıca kanun teklifinin kabul edilmesinin hemen ardından yaptığı yazılı açıklamada, “30 NATO üyesinin tamamı şimdi Finlandiya'nın üyeliğini onayladı. Her birine bize olan güvenleri ve destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Finlandiya, ittifakın güvenliğine bağlı, güçlü ve yetenekli bir müttefik olacaktır. Finlandiya artık NATO'ya katılmaya hazır. İsveç'i de en kısa zamanda aramızda görmeyi dört gözle bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.